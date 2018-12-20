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Новому наставнику "МЮ" предоставят 50 млн фунтов на зимние трансферы

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер получит 50 млн фунтов на укрепление состава в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.

"МЮ" рассчитывает приобрести центрального защитника и правого полузащитника, а основными кандидатами для манкунианцев являются Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм") и Дуглас Коста ("Ювентус").
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:53
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#1  Поло   (Сегодня, 10:28)
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Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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