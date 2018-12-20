Джесси Лингард: я очень благодарен Жозе Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард прокомментировал отставку Жозе Моуринью."Моуринью всегда прекрасно ко мне относился. Он верил в меня и давал мне игровое время . Теперь я должен отплатить ему своей хорошей игрой. Жозе сыграл огромную роль в моем развитии, я очень благодарен ему за это", – сказал Лингард.