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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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13:47
Игорь Коновалов: меня все устраивает в "Рубине", но слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны
Игорь Коновалов: меня все устраивает в "Рубине", но слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны
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Джесси Лингард: я очень благодарен Жозе Моуринью
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард прокомментировал отставку Жозе Моуринью.
"Моуринью всегда прекрасно ко мне относился. Он верил в меня и давал мне игровое время . Теперь я должен отплатить ему своей хорошей игрой. Жозе сыграл огромную роль в моем развитии, я очень благодарен ему за это", – сказал Лингард.
talkSport
"Моуринью всегда прекрасно ко мне относился. Он верил в меня и давал мне игровое время . Теперь я должен отплатить ему своей хорошей игрой. Жозе сыграл огромную роль в моем развитии, я очень благодарен ему за это", – сказал Лингард.
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