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Джесси Лингард: я очень благодарен Жозе Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард прокомментировал отставку Жозе Моуринью.

"Моуринью всегда прекрасно ко мне относился. Он верил в меня и давал мне игровое время . Теперь я должен отплатить ему своей хорошей игрой. Жозе сыграл огромную роль в моем развитии, я очень благодарен ему за это", – сказал Лингард.

talkSport
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью Лингард
Сегодня, 11:44
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