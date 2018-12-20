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Источник: Зинедин Зидан рассматривает вариант с "Манчестер Юнайтед"

Экс-главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может продолжить карьеру в Англии.

По данным As, у француза есть предложение от "Манчестер Юнайтед". Он его рассматривает.

Зидан хотел бы поработать в "Ювентусе" и сборной Франции, но понимает, что в ближайшей перспективе это вряд ли возможно. Поэтому он изучает вариант с "МЮ".
Теги: Зидан Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:40
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