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"Барселона" арендует колумбийского защитника "Валенсии"

Центральный защитник "Валенсии" Джейсон Мурильо может продолжить карьеру в "Барселоне".

Клубы уже согласовали условия арендного соглашения по 26-летнему колумбийцу, сообщает Mundo Deportivo.

Условия сделки не уточняются. Предполагается, что футболист подписывается на место Самюэля Умтити, который из-за травмы выбыл из строя на неопределенный срок.

В текущем сезоне защитник провел за "Валенсию" лишь один матч в чемпионате Испании.
Теги: Барселона Валенсия
Сегодня, 15:20
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