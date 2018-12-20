Иван Ракитич признан автором самого красивого гола группового этапа Лиги чемпионов

? You voted @ivanrakitic's spectacular volley against Tottenham to win #UCL Goal Of The Group Stage!



Bravo, Ivan! ? pic.twitter.com/Zd6k48vdjX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 20, 2018

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич забил самый красивый гол группового этапа Лиги чемпионов - 2018/19.Хорват отличился на "Уэмбли" в матче с "Тоттенхэмом" в рамках 2-го тура группового этапа.