Иван Ракитич признан автором самого красивого гола группового этапа Лиги чемпионов

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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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? You voted @ivanrakitic's spectacular volley against Tottenham to win #UCL Goal Of The Group Stage!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 20, 2018
Bravo, Ivan! ? pic.twitter.com/Zd6k48vdjX
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