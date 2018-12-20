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Иван Ракитич признан автором самого красивого гола группового этапа Лиги чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич забил самый красивый гол группового этапа Лиги чемпионов - 2018/19.

Хорват отличился на "Уэмбли" в матче с "Тоттенхэмом" в рамках 2-го тура группового этапа.

Теги: Ракитич Барселона
Сегодня, 19:30
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