Зинедину Зидану предложили возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан получил приглашение возглавить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед".По информации испанского издания AS, специалист пока не дал руководству клуба из Манчестера согласия стать главным тренером. Зидан хотел бы поработать с туринским "Ювентусом" или со сборной Франции, однако понимает, что в данный момент это невозможно.Руководство "красных дьяволов" ранее уволило Жозе Моуринью с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности был назначен Уле-Гуннар Сульшер.