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Зинедину Зидану предложили возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан получил приглашение возглавить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед".

По информации испанского издания AS, специалист пока не дал руководству клуба из Манчестера согласия стать главным тренером. Зидан хотел бы поработать с туринским "Ювентусом" или со сборной Франции, однако понимает, что в данный момент это невозможно.

Руководство "красных дьяволов" ранее уволило Жозе Моуринью с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности был назначен Уле-Гуннар Сульшер.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:47
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#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Исполняющим обязанности был назначен Уле-Гуннар Сульшер.

Все-таки и скорее всего, Уле-Гуннар Солскьяер.

По правилам транслитерации (побуквенное чтение) иностранных имён и названий в русском языке должно читаться Солскьяер. Именно поэтому Лондон, Тоттенхэм, Фулхэм и Бекхэм, а не Ландэн, Тотнэм, Фулэм и Бэкэм.


в Тему.
ТЫЦ. Они там все малахольные.


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Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 19:56)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Исполняющим обязанности был назначен Уле-Гуннар Сульшер.

Все-таки и скорее всего, Уле-Гуннар Солскьяер.

По правилам транслитерации (побуквенное чтение) иностранных имён и названий в русском языке должно читаться Солскьяер. Именно поэтому Лондон, Тоттенхэм, Фулхэм и Бекхэм, а не Ландэн, Тотнэм, Фулэм и Бэкэм.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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