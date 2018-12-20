СМИ: "Интер" вновь попытается приобрести Модрича

Полузащитник "Реала" Лука Модрич может покинуть клуб следующим летом.Как утверждает Marca, "Интер" вновь попробует приобрести 33-летнего хорвата.Переговоры возглавит новый генеральный директор "Интера" Беппе Маротта. "Нерадзурри" готовы предложить Модричу контракт, рассчитанный на четыре года, и зарплату в размере 10 миллионов евро в год.В текущем сезоне Модрич провел 21 матч за "Реал" и отметился 3 результативными передачами.