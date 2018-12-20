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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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СМИ: "Интер" вновь попытается приобрести Модрича
Полузащитник "Реала" Лука Модрич может покинуть клуб следующим летом.
Как утверждает Marca, "Интер" вновь попробует приобрести 33-летнего хорвата.
Переговоры возглавит новый генеральный директор "Интера" Беппе Маротта. "Нерадзурри" готовы предложить Модричу контракт, рассчитанный на четыре года, и зарплату в размере 10 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Модрич провел 21 матч за "Реал" и отметился 3 результативными передачами.
"СЭ"
Как утверждает Marca, "Интер" вновь попробует приобрести 33-летнего хорвата.
Переговоры возглавит новый генеральный директор "Интера" Беппе Маротта. "Нерадзурри" готовы предложить Модричу контракт, рассчитанный на четыре года, и зарплату в размере 10 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Модрич провел 21 матч за "Реал" и отметился 3 результативными передачами.
"СЭ"
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