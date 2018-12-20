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"Витесс" Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над "Козаккен Бойз" в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов.

Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 финала

"Козаккен Бойз" (Веркендам) — "Витесс" (Арнем) — 1:2

Голы: 0:1 — Беро, 12; 1:1 — Якоба, 59; 1:2 — Эдегор, 90+2.
Теги: Витесс Слуцкий
Вчера, 23:37
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