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Александер Бюттнер: Слуцкий - идеальный тренер для "Витесса"

Защитник "Витесса" Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.

"Слуцкий очень сильные специалист, он знает, как использовать игроков на поле. Еще он очень добрый. Для "Витесса" это идеальный тренер, лучший вариант, который только мог быть. Тренировки у нас тоже хорошие. Половину недели мы усиленно готовимся, а когда игра близко, занятия становятся более легкими", — приводит слова Бюттнера Sport24.

Слуцкий возглавил "Витесс" минувшим летом. После 16 туров команда занимает 6-е место в турнирной таблице Эредивизии, имея в активе 25 очков.
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 12:23
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#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:42)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dobr25
ну болельщики хотят,чтобы Слуцкий ушёл из Витесса!Говорят более безграмотного тренера сложно представить!Не совсем разумные тактические схемы игровые у него
Короче Слуцкого порофинят по полной в Голландии

скинь что ли, где его порофинят...почитаю хоть
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 12:29)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
ну болельщики хотят,чтобы Слуцкий ушёл из Витесса!Говорят более безграмотного тренера сложно представить!Не совсем разумные тактические схемы игровые у него
Короче Слуцкого порофинят по полной в Голландии


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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