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Екатеринбург Уфа
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Александер Бюттнер: Слуцкий - идеальный тренер для "Витесса"
Защитник "Витесса" Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
"Слуцкий очень сильные специалист, он знает, как использовать игроков на поле. Еще он очень добрый. Для "Витесса" это идеальный тренер, лучший вариант, который только мог быть. Тренировки у нас тоже хорошие. Половину недели мы усиленно готовимся, а когда игра близко, занятия становятся более легкими", — приводит слова Бюттнера Sport24.
Слуцкий возглавил "Витесс" минувшим летом. После 16 туров команда занимает 6-е место в турнирной таблице Эредивизии, имея в активе 25 очков.
"Слуцкий очень сильные специалист, он знает, как использовать игроков на поле. Еще он очень добрый. Для "Витесса" это идеальный тренер, лучший вариант, который только мог быть. Тренировки у нас тоже хорошие. Половину недели мы усиленно готовимся, а когда игра близко, занятия становятся более легкими", — приводит слова Бюттнера Sport24.
Слуцкий возглавил "Витесс" минувшим летом. После 16 туров команда занимает 6-е место в турнирной таблице Эредивизии, имея в активе 25 очков.
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