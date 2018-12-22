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Криштиану Роналду выпустил игру для мобильных телефонов имени самого себя

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду объявил о выходе новой игры для мобильных телефонов под названием "Cristiano Ronado: Soccer Clash" ("Криштиану Роналду: футбольное столкновение").

Об этом 33-летний нападающий рассказал в своем твиттере. Суть игры состоит в том, что в ней можно создать своего уникального персонажа, который будет бить штрафные. Игроки смогут развивать навыки своего героя, а также, играть друг с другом по сети.

Теги: Роналду Ювентус
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