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Маурицио Сарри: Сульшер был очень хорошим игроком. Но я не знаю, какой он тренер

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что считает Уле Гуннара Сульшера очень хорошим футболистом.

45-летний норвежец 19 декабря 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Я помню его как игрока. Он был очень хорошим футболистом. Но я не знаю его как тренера. Работа на посту главного тренера "МЮ" будет сложной - посмотрим, что получится", - цитирует Сарри BBC.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сарри Сульшер Челси
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