Маурицио Сарри: Сульшер был очень хорошим игроком. Но я не знаю, какой он тренер

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что считает Уле Гуннара Сульшера очень хорошим футболистом.45-летний норвежец 19 декабря 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед"."Я помню его как игрока. Он был очень хорошим футболистом. Но я не знаю его как тренера. Работа на посту главного тренера "МЮ" будет сложной - посмотрим, что получится", - цитирует Сарри BBC.