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Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS

Златан Ибрагимович теперь получает больше всех в американском футболе. До него никто не добивался такой зарплаты.

ESPN сообщает, что нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Ранее он подписал новый контракт с клубом.

"Гэлакси" не разглашает условия контракта, однако, по данным источника, зарплата игрока теперь составляет около 7,5 млн долларов в год.
Теги: Ибрагимович Гэлакси
Сегодня, 09:39
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