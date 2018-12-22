Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS

Златан Ибрагимович теперь получает больше всех в американском футболе. До него никто не добивался такой зарплаты.ESPN сообщает, что нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Ранее он подписал новый контракт с клубом."Гэлакси" не разглашает условия контракта, однако, по данным источника, зарплата игрока теперь составляет около 7,5 млн долларов в год.