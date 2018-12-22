Хави: уверен, в наше время сборная Испании обыграла бы Россию по пенальти

Бывший полузащитник сборной Испании Хави заявил, что в его время национальная команда обыграла бы Россию по пенальти.На чемпионате мира-2018 испанцы уступили россиянам в матче 1/8 финала в серии послематчевых одиннадцатиметровых (1:1, 3:4 - пенальти)."Выигрывать всегда тяжело. Нам немного повезло. Я уверен, что в наше время мы бы обыграли Россиию по пенальти. Мы с Иньестой тоже подвергались критике в 2006 году, как, например, Иско и Марко Асенсио сегодня. Ведь тогда мы не выиграли. Затем наши достижения вошли в историю. Но мы еще вернемся", - цитирует Хави Marca.