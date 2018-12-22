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Хави: уверен, в наше время сборная Испании обыграла бы Россию по пенальти

Бывший полузащитник сборной Испании Хави заявил, что в его время национальная команда обыграла бы Россию по пенальти.

На чемпионате мира-2018 испанцы уступили россиянам в матче 1/8 финала в серии послематчевых одиннадцатиметровых (1:1, 3:4 - пенальти).

"Выигрывать всегда тяжело. Нам немного повезло. Я уверен, что в наше время мы бы обыграли Россиию по пенальти. Мы с Иньестой тоже подвергались критике в 2006 году, как, например, Иско и Марко Асенсио сегодня. Ведь тогда мы не выиграли. Затем наши достижения вошли в историю. Но мы еще вернемся", - цитирует Хави Marca.

"Спорт-экспресс"
Теги: Хави Сборная Испании
Сегодня, 19:35
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#1  teacher   (Сегодня, 20:31)
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Болеет за:
«Зенит»
Я думаю до пеналей не дошло бы!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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