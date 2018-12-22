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"Манчестер Юнайтед" после отставки Моуринью забил пять голов "Кардиффу"

"Манчестер Юнайтед" в матче 18-го тура АПЛ на выезде обыграл "Кардифф". Это была первая игра "манкунианцев" после отставки Жозе Моуринью. Сейчас команду временно возглавляет Уле Гуннар Сульшер.

Чемпионат Англии

18 тур

"Кардифф Сити" – "Манчестер Юнайтед" 1:5

Гол: Камараса, 38 (пен.) - Рашфорд, 4, Эррера, 29, Марсьяль, 41, Лингард, 57 (пен.), Лингард, 88

"Кардифф Сити": Этеридж, Манга, Каннингем, Моррисон, Бамба, Патерсон, Гуннарссон (Хойлетт, 88), Камараса, Артер (Зохоре, 62), Мёрфи, Хойлетт (Харрис,72)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Джонс, Линделёф, Матич (Феллайни, 87), Эррера, Погба, Лингард, Рашфорд (Фред, 80), Марсьяль (Перейра, 88), Гуннарссон

Предупреждения: Шоу, 36, Гуннарссон, 58, Канинигем, 77
Теги: Манчестер Юнайтед Кардифф
Сегодня, 22:25
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#7  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:29)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
с таким составом так и должно быть, только Маур как то умудрился засрать всю игру МЮ

Или сливали, как Карреру
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 23:12)
  • +1
  •  (1)

с таким составом так и должно быть, только Маур как то умудрился засрать всю игру МЮ
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 22:55)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально они так плечи распрямили после смены тренера! Может все-таки вернется старый добрый атакующий МЮ, матчи которого при Фергюссоне смотрелись с удовольствием!
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 22:53)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Маур уехал из Англии на своём автобусе.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Riders1990  bunker (Сегодня, 22:43)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Маур не тренер Манчестера.Манчестер это яркий атакующий футбол,как при Фергюсоне.Сульшер наверняка будет следовать этой философии


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#2  Romgus  Самара (Сегодня, 22:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
как всё просто оказывается было
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 22:26)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Как оковы сбросили после Маура. Молодцы!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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