"Манчестер Юнайтед" после отставки Моуринью забил пять голов "Кардиффу"

"Манчестер Юнайтед" в матче 18-го тура АПЛ на выезде обыграл "Кардифф". Это была первая игра "манкунианцев" после отставки Жозе Моуринью. Сейчас команду временно возглавляет Уле Гуннар Сульшер.Чемпионат Англии18 турКамараса, 38 (пен.) - Рашфорд, 4, Эррера, 29, Марсьяль, 41, Лингард, 57 (пен.), Лингард, 88"Кардифф Сити": Этеридж, Манга, Каннингем, Моррисон, Бамба, Патерсон, Гуннарссон (Хойлетт, 88), Камараса, Артер (Зохоре, 62), Мёрфи, Хойлетт (Харрис,72)"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Джонс, Линделёф, Матич (Феллайни, 87), Эррера, Погба, Лингард, Рашфорд (Фред, 80), Марсьяль (Перейра, 88), ГуннарссонПредупреждения: Шоу, 36, Гуннарссон, 58, Канинигем, 77