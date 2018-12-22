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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Манчестер Юнайтед" после отставки Моуринью забил пять голов "Кардиффу"
"Манчестер Юнайтед" в матче 18-го тура АПЛ на выезде обыграл "Кардифф". Это была первая игра "манкунианцев" после отставки Жозе Моуринью. Сейчас команду временно возглавляет Уле Гуннар Сульшер.
Чемпионат Англии
18 тур
"Кардифф Сити" – "Манчестер Юнайтед" 1:5
Гол: Камараса, 38 (пен.) - Рашфорд, 4, Эррера, 29, Марсьяль, 41, Лингард, 57 (пен.), Лингард, 88
"Кардифф Сити": Этеридж, Манга, Каннингем, Моррисон, Бамба, Патерсон, Гуннарссон (Хойлетт, 88), Камараса, Артер (Зохоре, 62), Мёрфи, Хойлетт (Харрис,72)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Джонс, Линделёф, Матич (Феллайни, 87), Эррера, Погба, Лингард, Рашфорд (Фред, 80), Марсьяль (Перейра, 88), Гуннарссон
Предупреждения: Шоу, 36, Гуннарссон, 58, Канинигем, 77
Чемпионат Англии
18 тур
"Кардифф Сити" – "Манчестер Юнайтед" 1:5
Гол: Камараса, 38 (пен.) - Рашфорд, 4, Эррера, 29, Марсьяль, 41, Лингард, 57 (пен.), Лингард, 88
"Кардифф Сити": Этеридж, Манга, Каннингем, Моррисон, Бамба, Патерсон, Гуннарссон (Хойлетт, 88), Камараса, Артер (Зохоре, 62), Мёрфи, Хойлетт (Харрис,72)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Джонс, Линделёф, Матич (Феллайни, 87), Эррера, Погба, Лингард, Рашфорд (Фред, 80), Марсьяль (Перейра, 88), Гуннарссон
Предупреждения: Шоу, 36, Гуннарссон, 58, Канинигем, 77
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