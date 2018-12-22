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Футболист объявил о завершении карьеры во флэш-интервью
Защитник голландского "Зволле" Брам ван Полен сразу после поражения от "Венло" в матче 17-го тура чемпионата Голландии (0:2) объявил о желании завершить карьеру.
Возможно, 33-летний футболист сказал это на эмоциях — его команда не побеждает три недели, вылетела из Кубка страны и осталась без тренера.
"Все, к черту, я заканчиваю с футболом. Это была дерьмовая неделя, дерьмовый сезон и дерьмовый 2018-й год. Я рад, что он скоро закончится", — сказал ван Полен во флэш-интервью, не выбирая выражений.
Ван Полен выступает за "Зволле" с 2007 года. На его счету 26 мячей в 357 матчах за клуб. Вместе с "Зволле" футболист выиграл Кубок и Суперкубок Голландии.
"Газета.ру"
Возможно, 33-летний футболист сказал это на эмоциях — его команда не побеждает три недели, вылетела из Кубка страны и осталась без тренера.
"Все, к черту, я заканчиваю с футболом. Это была дерьмовая неделя, дерьмовый сезон и дерьмовый 2018-й год. Я рад, что он скоро закончится", — сказал ван Полен во флэш-интервью, не выбирая выражений.
Ван Полен выступает за "Зволле" с 2007 года. На его счету 26 мячей в 357 матчах за клуб. Вместе с "Зволле" футболист выиграл Кубок и Суперкубок Голландии.
"Газета.ру"
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