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"Ювентус" минимально обыграл "Рому"

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Ювентус" оказался сильнее "Ромы".

Чемпионат Италии

17 тур

"Ювентус" – "Рома" 1:0

Гол: Манджукич, 35.

"Ювентус": Щесны, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Де Шильо, Пьянич (Джан, 71), Бентанкур, Матюиди, Дибала (Коста, 80), Роналду, Манджукич.

"Рома": Ольсен, Фасио, Манолас, Коларов, Сантон, Нзонзи (Джеко, 79), Кристанте, Флоренци (Клюйверт, 46), Ундер (Перотти, 71), Дзаньоло, Шик.

Предупреждения: Нзонзи, 40, Шик, 81, Дзаньоло, 90+5.
Теги: Ювентус Рома
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#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 01:25)
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Болеет за:
ЦСКА
У Юве конечно состав просто ОГОНЬ
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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