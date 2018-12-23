Уэйн Руни прокомментировал победу "МЮ" над "Кардиффом"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением о первой победе бывшей команды под руководством Уле-Гуннара Сульшера."Красные дьяволы" в гостях с крупным счетом обыграли "Кардифф Сити" в матче 18-го тура английской Премьер-лиги - 5:1.По его словам, норвежский специалист смог раскрепостить игроков."Под руководство Жозе Моуринью игроки явно выглядели скованно. У них есть способности, и сегодня они их продемонстрировали. Многое происходило вокруг команды и тренера, что нехорошо. Уле дал игрокам свободу. Это фантастический день для клуба."Манчестер Юнайтед" - большая часть моей жизни. Было неприятно наблюдать, что происходит с командой. Когда Уле получил работу, я отправил ему сообщение с поздравлениями.Первое, что ему нужно было сделать, - дать парням наслаждаться футболом. Сегодня можно было видеть, что члены тренерского штаба и игроки выглядели счастливыми", - цитирует Руни BBC.Напомним, что Моуринью 18 декабря отправили в отставку с поста главного тренер "МЮ". Исполняющим обязанности наставника клуба был назначен Сульшер, который выступал за "МЮ" игроком.