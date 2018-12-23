Дженнаро Гаттузо: "Милан" находится в кризисе

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо считает, что его клуб находится в кризисе. Сегодня "Милан" уступил дома "Фиорентине" (0:1).Команда Гаттузо не может забить уже в третьем матче подряд.Ранее в СМИ появилась информация, что Гаттузо может быть в ближайшее время уволен, а его место займет Арсен Венгер."Сейчас у нас сложный момент. Сегодня мы играли в экстренном режиме из-за большого числа травм. Сегодняшний результат тяжело принять. Мы были недостаточно остры, плюс нам банально не везло. Команда старалась. Игроки сделали все ради победы, но "Фиорентина" сильно на нас давила и добыла победу.Судя по статистике, "Милан" в кризисе. Последние три недели мы не можем толком создать проблем для соперников. Но нам нельзя начинать искать козлов отпущения. Нужно успокоиться и обрести внутренний баланс", - цитирует Гаттузо Football Italia.