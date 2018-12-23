Ади Хюттер: считаю, что в первые полчаса мы были лучшей командой на поле

Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер после поражения от "Баварии" в матче 17-го тура чемпионата Германии (0:3) считает, что итоговый счет встречи немного выше заслуженного.Он добавил, что франкфуртский клуб в первые полчаса смотрелся лучше."Считаю, что в первые полчаса мы были лучшей командой на поле. У нас были возможности выйти вперед. В первом голе "Бавария" просто продемонстрировала свой класс. У нас был не лучший отрезок, но мы все равно старались сравнять. В общем стоит признать, что лучшая команда сегодня победила. Но у меня нет претензий к своей команде. Они играли смело, много атаковали. Считаю, что итоговый счет немного выше заслуженного", - цитирует Хюттера пресс-служба мюнхенцев.