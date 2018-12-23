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Рамос и Марсело вышли на третье место в "Реале" по количеству трофеев

Защитники мадридского "Реала" Серхио Рамос и Марсело заняли третье место в рейтинге футболистов клуба по количеству завоеванных трофеев в составе "сливочных".

22 декабря команда одолела эмиратский "Аль-Айн" со счетом 4:1 в финале клубного чемпионата мира.

Таким образом, на счету Рамоса и Марсело теперь 20 побед в турнирах.

Лидерами топа являются Пако Хенто (23) и Мануэль Санчис (21).

"Газета.ру"
Теги: Рамос Марсело Реал
Сегодня, 12:24
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