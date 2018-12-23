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"Ювентус" установил рекорд чемпионата Италии

"Ювентус" в 17-м туре Серии А дома обыграл "Рому".

Таким образом, туринский клуб установил рекорд чемпионата Италии, одержав 16 победу в первых 17-ти матчах первенства. Единственный гол в матче забил хорват Марио Манджукич.

На данный момент подопечные Массимилиано Аллегри занимают первую строчку в Серии А.
Теги: Ювентус
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