"Ювентус" установил рекорд чемпионата Италии

"Ювентус" в 17-м туре Серии А дома обыграл "Рому".Таким образом, туринский клуб установил рекорд чемпионата Италии, одержав 16 победу в первых 17-ти матчах первенства. Единственный гол в матче забил хорват Марио Манджукич.На данный момент подопечные Массимилиано Аллегри занимают первую строчку в Серии А.