Самюэль Умтити 30 декабря вернется в расположение "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити 30 декабря вернется в расположение клуба, сообщает пресс-служба каталонцев.Французский футболист уже несколько месяцев имеет дело с болями в левом колене.25-летний Умтити не выходил на поле в составе "Барселоны" с 29 сентября.