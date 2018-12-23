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Самюэль Умтити 30 декабря вернется в расположение "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити 30 декабря вернется в расположение клуба, сообщает пресс-служба каталонцев.

Французский футболист уже несколько месяцев имеет дело с болями в левом колене.

25-летний Умтити не выходил на поле в составе "Барселоны" с 29 сентября.
Теги: Умтити Барселона
Сегодня, 19:16
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