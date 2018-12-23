Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:04
Евгений Алдонин: первое событие после чемпионата мира в России - исторические победы ЦСКА над "Реалом"
Евгений Алдонин: первое событие после чемпионата мира в России - исторические победы ЦСКА над "Реалом"
17:52
Бывший технический директор "Монако": Мбаппе намного лучше Роналду, он выиграет больше "Золотых мячей"
Бывший технический директор "Монако": Мбаппе намного лучше Роналду, он выиграет больше "Золотых мячей"
17:00
"Волею случая в "Бутырке" оказались два выдающихся футболиста". Замдиректора ФСИН - о Кокорине и Мамаеве (2)
"Волею случая в "Бутырке" оказались два выдающихся футболиста". Замдиректора ФСИН - о Кокорине и Мамаеве (2)
15:36
Киевское "Динамо" прекратило продажу сувениров со свиньями из-за ассоциаций со "Спартаком" (44)
Киевское "Динамо" прекратило продажу сувениров со свиньями из-за ассоциаций со "Спартаком" (44)
10:13
Лионель Месси - единственный игрок в топ-5 лигах Европы, забивший минимум 15 голов в 11 последних сезонах
Лионель Месси - единственный игрок в топ-5 лигах Европы, забивший минимум 15 голов в 11 последних сезонах
09:44
13-летний сын Слуцкого стал рэпером. Мечтал быть ученым, а сейчас присылает отцу треки с кучей мата (5)
13-летний сын Слуцкого стал рэпером. Мечтал быть ученым, а сейчас присылает отцу треки с кучей мата (5)
09:00
Жозе Моуринью изменял своей жене (4)
Жозе Моуринью изменял своей жене (4)
Жорди Альба продлит контракт с "Барселоной"
Защитник "Барселоны" Жорди Альба подпишет с клубом новый контракт. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Новое соглашение 29-летнего игрока с сине-гранатовыми будет рассчитано до 2023 года, а зарплата составит около € 9 млн в год.
Альба выступает за "Барселону" с 2012 года.
Новое соглашение 29-летнего игрока с сине-гранатовыми будет рассчитано до 2023 года, а зарплата составит около € 9 млн в год.
Альба выступает за "Барселону" с 2012 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.