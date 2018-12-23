Жорди Альба продлит контракт с "Барселоной"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба подпишет с клубом новый контракт. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.Новое соглашение 29-летнего игрока с сине-гранатовыми будет рассчитано до 2023 года, а зарплата составит около € 9 млн в год.Альба выступает за "Барселону" с 2012 года.