Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:04
Евгений Алдонин: первое событие после чемпионата мира в России - исторические победы ЦСКА над "Реалом" (1)
Евгений Алдонин: первое событие после чемпионата мира в России - исторические победы ЦСКА над "Реалом" (1)
17:52
Бывший технический директор "Монако": Мбаппе намного лучше Роналду, он выиграет больше "Золотых мячей"
Бывший технический директор "Монако": Мбаппе намного лучше Роналду, он выиграет больше "Золотых мячей"
17:00
"Волею случая в "Бутырке" оказались два выдающихся футболиста". Замдиректора ФСИН - о Кокорине и Мамаеве (3)
"Волею случая в "Бутырке" оказались два выдающихся футболиста". Замдиректора ФСИН - о Кокорине и Мамаеве (3)
15:36
Киевское "Динамо" прекратило продажу сувениров со свиньями из-за ассоциаций со "Спартаком" (65)
Киевское "Динамо" прекратило продажу сувениров со свиньями из-за ассоциаций со "Спартаком" (65)
"ПСЖ" готов заплатить за игрока "Наполи" 50 миллионов
Полузащитник "Наполи" Аллан может стать игроком "ПСЖ".
Французский клуб готов заплатить за игрока 50 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.
Издание сообщает, что представители обоих клубов встретились в Риме."Наполи" не согласился на эту сделку, так как не хочет отпускать игрока в январе. Летом переговоры могут возобновиться.
Французский клуб готов заплатить за игрока 50 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.
Издание сообщает, что представители обоих клубов встретились в Риме."Наполи" не согласился на эту сделку, так как не хочет отпускать игрока в январе. Летом переговоры могут возобновиться.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.