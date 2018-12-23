"ПСЖ" готов заплатить за игрока "Наполи" 50 миллионов

Полузащитник "Наполи" Аллан может стать игроком "ПСЖ".Французский клуб готов заплатить за игрока 50 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.Издание сообщает, что представители обоих клубов встретились в Риме."Наполи" не согласился на эту сделку, так как не хочет отпускать игрока в январе. Летом переговоры могут возобновиться.