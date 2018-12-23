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Франк де Бур возглавил американский клуб

Клуб Главной лиги соккера (МЛС) "Атланта Юнайтед" объявил о назначении на пост главного тренера голландца Франка де Бура.

Срок соглашения не называется.

Также на этот пост претендовал экс-защитник испанской "Барселоны" Карлес Пуйоль. Ранее с «Атлантой» работал Херардо Мартино, который привел клуб из Джорджии к чемпионскому титулу.

До этого де Бур возглавлял голландский "Аякс", итальянский "Интер" и английский "Кристал Пэлас". В качестве тренера он выиграл четыре чемпионата Голландии.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:34
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