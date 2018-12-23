Франк де Бур возглавил американский клуб

Клуб Главной лиги соккера (МЛС) "Атланта Юнайтед" объявил о назначении на пост главного тренера голландца Франка де Бура.Срок соглашения не называется.Также на этот пост претендовал экс-защитник испанской "Барселоны" Карлес Пуйоль. Ранее с «Атлантой» работал Херардо Мартино, который привел клуб из Джорджии к чемпионскому титулу.До этого де Бур возглавлял голландский "Аякс", итальянский "Интер" и английский "Кристал Пэлас". В качестве тренера он выиграл четыре чемпионата Голландии.