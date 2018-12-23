Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:04
Евгений Алдонин: первое событие после чемпионата мира в России - исторические победы ЦСКА над "Реалом" (1)
Евгений Алдонин: первое событие после чемпионата мира в России - исторические победы ЦСКА над "Реалом" (1)
17:52
Бывший технический директор "Монако": Мбаппе намного лучше Роналду, он выиграет больше "Золотых мячей"
Бывший технический директор "Монако": Мбаппе намного лучше Роналду, он выиграет больше "Золотых мячей"
17:00
"Волею случая в "Бутырке" оказались два выдающихся футболиста". Замдиректора ФСИН - о Кокорине и Мамаеве (3)
"Волею случая в "Бутырке" оказались два выдающихся футболиста". Замдиректора ФСИН - о Кокорине и Мамаеве (3)
15:36
Киевское "Динамо" прекратило продажу сувениров со свиньями из-за ассоциаций со "Спартаком" (65)
Киевское "Динамо" прекратило продажу сувениров со свиньями из-за ассоциаций со "Спартаком" (65)
Франк де Бур возглавил американский клуб
Клуб Главной лиги соккера (МЛС) "Атланта Юнайтед" объявил о назначении на пост главного тренера голландца Франка де Бура.
Срок соглашения не называется.
Также на этот пост претендовал экс-защитник испанской "Барселоны" Карлес Пуйоль. Ранее с «Атлантой» работал Херардо Мартино, который привел клуб из Джорджии к чемпионскому титулу.
До этого де Бур возглавлял голландский "Аякс", итальянский "Интер" и английский "Кристал Пэлас". В качестве тренера он выиграл четыре чемпионата Голландии.
"Газета.ру"
Срок соглашения не называется.
Также на этот пост претендовал экс-защитник испанской "Барселоны" Карлес Пуйоль. Ранее с «Атлантой» работал Херардо Мартино, который привел клуб из Джорджии к чемпионскому титулу.
До этого де Бур возглавлял голландский "Аякс", итальянский "Интер" и английский "Кристал Пэлас". В качестве тренера он выиграл четыре чемпионата Голландии.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.