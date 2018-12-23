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"Райо Вальекано" победил "Леванте"

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1).

Чемпионат Испании

17-й тур

"Райо Вальекано" - "Леванте" - 2:1

Голы: Тоньо, 23 - в свои ворота (1:0). Рочина, 60 (1:1). Рауль де Томас, 67 (2:1).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Адвинкула, Ба, Веласкес, Алекс Морено, Имбула, Комесанья, Альваро Гарсия (Посо, 43), Эмбарба (Трехо, 70), Рауль де Томас (Алегрия, 90+3).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Коке (Боатенг, 88), Тоньо, Постиго, Пьер, Рочина, Кампанья, Барди (Саймон, 78), Рохер (Двамена, 78), Моралес, Майораль.

Предупреждения: Постиго, 58. Рочина, 80. Имбула, 90. Димитриевски, 90+5.
Теги: Райо Вальекано Леванте
Вчера, 23:30
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