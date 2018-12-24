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Андрес Иньеста: в будущем хочу стать тренером

Экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, выступающий за японский "Виссел Кобе", поделился планами на будущее.

"Я не знаю, что ждет нас в будущем, но я хотел бы стать тренером. Может когда-нибудь даже возглавлю "Барсу", – цитирует Иньесту Football Espana.
Теги: Иньеста
Сегодня, 09:30
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