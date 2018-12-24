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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Давид Луис этим летом покинет "Челси"
Защитник "Челси" Давид Луис покинет команду по окончании текущего сезона.
Клуб готов предложить Луису контракт всего на один год, что не устраивает футболиста. Ранее сообщалось, что в услугах Луиса заинтересован "Наполи".
В текущем сезоне Луис принял участие в 17 матчах чемпионата Англии, в которых отметился 1 забитым голом.
Goal
Клуб готов предложить Луису контракт всего на один год, что не устраивает футболиста. Ранее сообщалось, что в услугах Луиса заинтересован "Наполи".
В текущем сезоне Луис принял участие в 17 матчах чемпионата Англии, в которых отметился 1 забитым голом.
Goal
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