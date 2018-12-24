Давид Луис этим летом покинет "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луис покинет команду по окончании текущего сезона.Клуб готов предложить Луису контракт всего на один год, что не устраивает футболиста. Ранее сообщалось, что в услугах Луиса заинтересован "Наполи".В текущем сезоне Луис принял участие в 17 матчах чемпионата Англии, в которых отметился 1 забитым голом.