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Директор "Витесса" - о Караваеве: чтобы его отпустить, мы должны получить очень щедрое предложение

Технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум прокомментировал информацию о том, что «Зенит» может приобрести защитника голландской команды Вячеслава Караваева.

"Мы не хотим продавать Караваева этой зимой. Должно поступить очень щедрое предложение, чтобы это произошло", — приводит слова ван Хинтума De Gelderlander.

Ранее сообщалось, что "Зениту" было предложено купить 23-летнего футболиста за 3-5 млн евро.
Теги: Витесс Караваев Зенит
Сегодня, 15:16
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