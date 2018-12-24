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Генрих Мхитарян выбыл на срок до шести недель из-за перелома плюсневой кости

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит около шести недель из-за перелома плюсневой кости правой ноги, сообщает официальный сайт лондонской команды.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Арсенал" в 20 матчах, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Теги: Мхитарян Арсенал
Сегодня, 18:44
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