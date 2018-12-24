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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Генрих Мхитарян выбыл на срок до шести недель из-за перелома плюсневой кости
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит около шести недель из-за перелома плюсневой кости правой ноги, сообщает официальный сайт лондонской команды.
В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Арсенал" в 20 матчах, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Арсенал" в 20 матчах, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
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