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В "Ювентусе" рассказали о самых сложных трансферных переговорах

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал о самых сложных трансферных переговорах в его практике.

"Думаю, самые сложные переговоры были с Карлосом Тевесом. Мы связались с ним в 2011 году, когда он выступал за "Манчестер Сити". У "Ювентуса" был не лучший сезон. Трудно приобретать высококлассных игроков, когда ты не выступаешь в Лиге чемпионов.

Карлос всё же дал согласие, но трансфер сорвался по другим причинам, финансовым и прочим. Мы оставались на связи, ведь я всегда хотел, чтобы Тевес выступал в составе "Ювентуса", цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ювентус
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