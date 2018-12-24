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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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В "Ювентусе" рассказали о самых сложных трансферных переговорах
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал о самых сложных трансферных переговорах в его практике.
"Думаю, самые сложные переговоры были с Карлосом Тевесом. Мы связались с ним в 2011 году, когда он выступал за "Манчестер Сити". У "Ювентуса" был не лучший сезон. Трудно приобретать высококлассных игроков, когда ты не выступаешь в Лиге чемпионов.
Карлос всё же дал согласие, но трансфер сорвался по другим причинам, финансовым и прочим. Мы оставались на связи, ведь я всегда хотел, чтобы Тевес выступал в составе "Ювентуса", цитирует Паратичи Sky Sport Italia.
"Чемпионат.сом"
"Думаю, самые сложные переговоры были с Карлосом Тевесом. Мы связались с ним в 2011 году, когда он выступал за "Манчестер Сити". У "Ювентуса" был не лучший сезон. Трудно приобретать высококлассных игроков, когда ты не выступаешь в Лиге чемпионов.
Карлос всё же дал согласие, но трансфер сорвался по другим причинам, финансовым и прочим. Мы оставались на связи, ведь я всегда хотел, чтобы Тевес выступал в составе "Ювентуса", цитирует Паратичи Sky Sport Italia.
"Чемпионат.сом"
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