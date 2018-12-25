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Виктор Гончаренко: Головину нужно пройти через эту сложную ситуацию - у него неограниченный потенциал

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о своем бывшем подопечном Александре Головине, выступающем за "Монако".

"Как он себя чувствует, лучше пусть сам расскажет. Саше надо просто пройти через эту ситуацию. Хороший футболист, внедрённый в не очень хорошую систему, — плохой футболист. А средний, внедрённый в отличную систему, — хороший.

"Монако" надо наладить игру, тогда и Головин выйдет на уровень, можно не сомневаться. Он бьётся, старается, делает то же, что и у нас. И играет, считаю, лучше всех. К сожалению, нет поддержки из команды. Наверное, вина Саши в этом такая же, как у всех. Но согласен со Слуцким: у Головина неограниченный потенциал — даже не знаю, до какого уровня он может дорасти", — цитирует Гончаренко Sport24.
Теги: Гончаренко Головин Монако
Сегодня, 09:27
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#1  Freddy   (Сегодня, 10:13)
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у него неограниченный потенциал

Бездонный Головин sweat_smile

Виктор Гончаренко: Головину нужно пройти через эту сложную ситуацию

Согласен,пердив бы закалил Головина
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
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