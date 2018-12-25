Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Интер" готов продать Наингголана

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан может покинуть клуб в январе, передает Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что руководство итальянского клуба не довольно тем, что футболист проспал тренировку. на 30-летнего бельгийца претендуют клубы из Китая.

Наингголан перешел в "Интер" 26 июня 2018 года из "Ромы".
Теги: Наингголан Интер
Сегодня, 17:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.