"Интер" готов продать Наингголана

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан может покинуть клуб в январе, передает Gazzetta dello Sport.Сообщается, что руководство итальянского клуба не довольно тем, что футболист проспал тренировку. на 30-летнего бельгийца претендуют клубы из Китая.Наингголан перешел в "Интер" 26 июня 2018 года из "Ромы".