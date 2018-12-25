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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Интер" готов продать Наингголана
Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан может покинуть клуб в январе, передает Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что руководство итальянского клуба не довольно тем, что футболист проспал тренировку. на 30-летнего бельгийца претендуют клубы из Китая.
Наингголан перешел в "Интер" 26 июня 2018 года из "Ромы".
Сообщается, что руководство итальянского клуба не довольно тем, что футболист проспал тренировку. на 30-летнего бельгийца претендуют клубы из Китая.
Наингголан перешел в "Интер" 26 июня 2018 года из "Ромы".
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