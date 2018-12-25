Иньеста и Халк вошли в пятерку лучших игроков в Азии

Компания InStat представила пятерку лучших игроков азиатского континента. В рейтинге попали бывший форвард "Зенита" Халк и экс-игрок "Барселоны» Андрес Иньеста. Возглавил список Андерсон Талиска из "Гуаньчжоу Эвергранд".Топ-5 игроков Азии по версии In Stat1. Андерсон Талиска ("Гуаньчжоу Эвергранд")2. Оскар ("Шанхай СИПГ")3. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе")4. Халк ("Гуаньчжоу Эвергранд")5. Хонатан Виера ("Бэйцзин Гоань")