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Иньеста и Халк вошли в пятерку лучших игроков в Азии

Компания InStat представила пятерку лучших игроков азиатского континента. В рейтинге попали бывший форвард "Зенита" Халк и экс-игрок "Барселоны» Андрес Иньеста. Возглавил список Андерсон Талиска из "Гуаньчжоу Эвергранд".

Топ-5 игроков Азии по версии In Stat

1. Андерсон Талиска ("Гуаньчжоу Эвергранд")
2. Оскар ("Шанхай СИПГ")
3. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе")
4. Халк ("Гуаньчжоу Эвергранд")
5. Хонатан Виера ("Бэйцзин Гоань")

Sport24
Теги: Иньеста Халк
Сегодня, 18:09
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3
(1)
#3  tiki  Москва (Сегодня, 18:35)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: DenStavropol
Талиска давно бомбил в ЛЧ за Бенфику, ты чё )

не слежу за Бенфикой и за чемпионатом португалии
знаю именно что феерил - Оскар Кардосо, а у этого статистика даже рядом не стояла за португальцев


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  DenStavropol  Ставрополь (Сегодня, 18:30)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Талиска давно бомбил в ЛЧ за Бенфику, ты чё )
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 18:13)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
раньше про Талиску не слышал, но по вики у него статистика убойная.
15 игр и 15 голов в китае


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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