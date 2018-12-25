Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:56
Виктор Гончаренко: если Дзагоев, Васин и Абель будут здоровы - трансферы ЦСКА не понадобятся (3)
Виктор Гончаренко: если Дзагоев, Васин и Абель будут здоровы - трансферы ЦСКА не понадобятся (3)
13:45
Гендиректор "Балтики": Геркус сказал, что будущее Касаева будем обсуждать с новым главой "Локо"
Гендиректор "Балтики": Геркус сказал, что будущее Касаева будем обсуждать с новым главой "Локо"
09:27
Виктор Гончаренко: Головину нужно пройти через эту сложную ситуацию - у него неограниченный потенциал (2)
Виктор Гончаренко: Головину нужно пройти через эту сложную ситуацию - у него неограниченный потенциал (2)
Иньеста и Халк вошли в пятерку лучших игроков в Азии
Компания InStat представила пятерку лучших игроков азиатского континента. В рейтинге попали бывший форвард "Зенита" Халк и экс-игрок "Барселоны» Андрес Иньеста. Возглавил список Андерсон Талиска из "Гуаньчжоу Эвергранд".
Топ-5 игроков Азии по версии In Stat
1. Андерсон Талиска ("Гуаньчжоу Эвергранд")
2. Оскар ("Шанхай СИПГ")
3. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе")
4. Халк ("Гуаньчжоу Эвергранд")
5. Хонатан Виера ("Бэйцзин Гоань")
Sport24
Топ-5 игроков Азии по версии In Stat
1. Андерсон Талиска ("Гуаньчжоу Эвергранд")
2. Оскар ("Шанхай СИПГ")
3. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе")
4. Халк ("Гуаньчжоу Эвергранд")
5. Хонатан Виера ("Бэйцзин Гоань")
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.