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Дом нападающего "ПСЖ" ограбили второй раз за месяц

Нападающий "ПСЖ" Эрик Шупо-Мотинг стал жертвой грабителей. В понедельник, 24 декабря, неизвестные обчистили дом футболиста.

Это уже второй случай за последние месяцы, когда в дом камерунца проникают посторонние. Об этом сообщает Goal. На какую сумму нанесен ущерб, неизвестно.

Ранее в дом Шупо-Мотинга грабители проникли 28 ноября. Тогда они вынесли ценностей на 600 тыс. евро.

На прошлой неделе сообщалось, что грабители обчистили и в дом капитана "ПСЖ" Тьяго Силвы. Сделали они это во время матча парижан с "Наполи" (1:0) в Лиге чемпионов.

Sport24
Теги: ПСЖ
Сегодня, 19:06
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#1  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 19:42)
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Болеет за:
«Зенит»
с первого раза все не унесли
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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