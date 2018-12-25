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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дом нападающего "ПСЖ" ограбили второй раз за месяц
Нападающий "ПСЖ" Эрик Шупо-Мотинг стал жертвой грабителей. В понедельник, 24 декабря, неизвестные обчистили дом футболиста.
Это уже второй случай за последние месяцы, когда в дом камерунца проникают посторонние. Об этом сообщает Goal. На какую сумму нанесен ущерб, неизвестно.
Ранее в дом Шупо-Мотинга грабители проникли 28 ноября. Тогда они вынесли ценностей на 600 тыс. евро.
На прошлой неделе сообщалось, что грабители обчистили и в дом капитана "ПСЖ" Тьяго Силвы. Сделали они это во время матча парижан с "Наполи" (1:0) в Лиге чемпионов.
Sport24
Это уже второй случай за последние месяцы, когда в дом камерунца проникают посторонние. Об этом сообщает Goal. На какую сумму нанесен ущерб, неизвестно.
Ранее в дом Шупо-Мотинга грабители проникли 28 ноября. Тогда они вынесли ценностей на 600 тыс. евро.
На прошлой неделе сообщалось, что грабители обчистили и в дом капитана "ПСЖ" Тьяго Силвы. Сделали они это во время матча парижан с "Наполи" (1:0) в Лиге чемпионов.
Sport24
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