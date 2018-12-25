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Фабио Капелло может возглавить "Рому"

Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи входит в список кандидатов на должность главного тренера "Ромы".

В случае отставки нынешнего тренера римской команды Эусебио Ди Франческо основным претендентом станет португалец Паулу Соуза, работавший с "Базелем" и "Фиорентиной". Но кандидатура 45-летнего Пануччи набирает вес в последнее время, в том числе благодаря поддержке со стороны прославленных игроков "Ромы" Даниэле Де Росси и Франческо Тотти, сообщает Tuttomercatoweb. Следует отметить, что Пануччи выступал за "Рому" с 2001 по 2009 год.

Пануччи входил в тренерский штаб сборной России с 2012 о 2014 год. Сейчас он руководит сборной Албании.

Sport24
Теги: Капелло Рома
Сегодня, 21:23
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