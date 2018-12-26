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Иржи Ярошик: Комличенко просто покорил Чехию

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о форварде "Краснодара" Николае Комличенко, выступающим на правах аренды за "Млада-Болеслав".

В 18 матчах 23-летний россиянин забил 18 голов и возглавляет гонку бомбардиров.

"Комличенко просто покорил Чехию, стал одной из главных звезд чемпионата, настоящим открытием. Он выступает далеко не за самую сильную команду, но при этом у него невероятная статистика. Если ему удастся сохранить стабильность, то в недалеком будущем он точно привлечет внимание более серьезных команд", – сказал Ярошик.

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Сегодня, 08:42
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#2  Oris   (Сегодня, 10:01)
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Цитата: Sergey Nasirov_2
krasnodar ego vernet i vse!

У Млады есть право выкупа. Все зависит от нее. Выкупят и перепродадут.
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 08:45)
  • +1
  •  (1)
online

krasnodar ego vernet i vse!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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