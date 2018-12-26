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Доменико Кришито рассказал об отличиях между Серией А и РПЛ

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито, ранее выступавший за "Зенит", рассказал об отличиях между итальянской Серией А и российской Премьер-Лигой.

"Горжусь тем, что являюсь частью семьи "Дженоа". Мои первые годы здесь были непростыми, ведь я пришёл в команду ещё молодым и скучал по семье и друзьям. Я многим обязан Джан Пьеро Гасперини, потому что он сыграл важную роль в моём развитии.

Что касается разницы между итальянским и российским футболом, то оно в основном в VAR, но такое чувство, будто система видеопомощи перестала работать, особенно в последних матчах. В России всё по-другому — там не было такого давления, как здесь, но это часть футбола", — цитирует Кришито Antenna Blu.
Теги: Кришито Дженоа Зенит
Сегодня, 15:53
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