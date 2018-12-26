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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Жена Наингголана жалуется на угрозы в социальных сетях
Клаудиа Лаи, жена полузащитника "Интера" Раджи Наингголана, рассказала, что получает угрозы в социальных сетях.
Более того, неизвестные угрожают и ее дочерям.
"Я хочу вам кое-что сказать, учитывая все оскорбления и угрозы, которые поступают в мой профиль. Я – Клаудиа, и только я читаю все, что вы мне пишете. Больше никто. Что касается угроз моих дочерей и меня, это на самом деле отвратительно!" – написала в своем Инстаграме Лаи.
Напомним, что в Интернет попала аудиозапись разговора Наингголана, в котором он говорит о желании вернуться в "Рому" и нелицеприятно высказывается в адрес "Интера" после его дисквалификации за пропущенную тренировку.
"Спорт-Экспресс"
Более того, неизвестные угрожают и ее дочерям.
"Я хочу вам кое-что сказать, учитывая все оскорбления и угрозы, которые поступают в мой профиль. Я – Клаудиа, и только я читаю все, что вы мне пишете. Больше никто. Что касается угроз моих дочерей и меня, это на самом деле отвратительно!" – написала в своем Инстаграме Лаи.
Напомним, что в Интернет попала аудиозапись разговора Наингголана, в котором он говорит о желании вернуться в "Рому" и нелицеприятно высказывается в адрес "Интера" после его дисквалификации за пропущенную тренировку.
"Спорт-Экспресс"
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