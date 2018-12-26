Юрген Клопп: истории о том, что титул выигрывали те команды, которые возглавляли турнирную таблицу на Рождество - полная чушь

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не верит в приметы.Он отметил, что нужно думать о ближайшем матче.- Я слышал все эти вещи о том, сколько раз в прошлые годы титул выигрывали те команды, которые возглавляли турнирную таблицу на Рождество. Вот только "Ливерпуль" не выигрывал. Вау! Все эти истории – полная чушь. Пока ничего не произошло, мы не должны думать о мае. Что нам нужно сделать - так это подумать о 26 декабря против "Ньюкасла", - приводит пресс-служба клуба слова Клоппа.