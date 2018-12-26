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Юрген Клопп: истории о том, что титул выигрывали те команды, которые возглавляли турнирную таблицу на Рождество - полная чушь

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не верит в приметы.

Он отметил, что нужно думать о ближайшем матче.

- Я слышал все эти вещи о том, сколько раз в прошлые годы титул выигрывали те команды, которые возглавляли турнирную таблицу на Рождество. Вот только "Ливерпуль" не выигрывал. Вау! Все эти истории – полная чушь. Пока ничего не произошло, мы не должны думать о мае. Что нам нужно сделать - так это подумать о 26 декабря против "Ньюкасла", - приводит пресс-служба клуба слова Клоппа.

"СЭ"
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 16:28
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