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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Фулхэм" и "Вулверхэмптон" сыграли вничью
"Фулхэм" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче 19-го тура чемпионата Англии (1:1).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
19-й тур
"Фулхэм" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:1 (0:0)
Голы: Сессеньон, 74 (1:0). Саисс, 85 (1:1).
"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим, Чемберс, Кристи, Моусон, Брайан, Сери (Макдональд, 82), Шюррле (Сессеньон, 66), Митрович, Камара (Кэрни, 73).
"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 82), Коади, Жоау Моутинью, Саисс, Гиббс-Уайт (Элдер Кошта, 63), Хименес, Траоре (Иван Кавалейру, 46).
Предупреждения: Чемберс, 44. Саисс, 44. Кристи, 45.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
19-й тур
"Фулхэм" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:1 (0:0)
Голы: Сессеньон, 74 (1:0). Саисс, 85 (1:1).
"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим, Чемберс, Кристи, Моусон, Брайан, Сери (Макдональд, 82), Шюррле (Сессеньон, 66), Митрович, Камара (Кэрни, 73).
"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 82), Коади, Жоау Моутинью, Саисс, Гиббс-Уайт (Элдер Кошта, 63), Хименес, Траоре (Иван Кавалейру, 46).
Предупреждения: Чемберс, 44. Саисс, 44. Кристи, 45.
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