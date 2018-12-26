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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ливерпуль" разгромил "Ньюкасл" и упрочил лидерство в турнирной таблице
"Ливерпуль" с разгромным счетом обыграл "Ньюкасл" в матче 19-го тура чемпионата Англии (4:0).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
19-й тур
"Ливерпуль" - "Ньюкасл Юнайтед" - 4:0 (1:0)
Голы: Ловрен, 11 (1:0). Салах, 47 - с пенальти (2:0). Шачири, 79 (3:0). Фабинью, 85 (4:0).
"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Клайн, 82), Александр-Арнолд, Вайналдум (Фабинью, 62), Хендерсон, Шачири, Роберту Фирмину (Старридж, 69), Салах, Мане.
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Фернандес, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи (Мерфи, 80), Хэйден, Кенеди (Лонгстафф, 73), Хоселу, Муто.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
19-й тур
"Ливерпуль" - "Ньюкасл Юнайтед" - 4:0 (1:0)
Голы: Ловрен, 11 (1:0). Салах, 47 - с пенальти (2:0). Шачири, 79 (3:0). Фабинью, 85 (4:0).
"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Клайн, 82), Александр-Арнолд, Вайналдум (Фабинью, 62), Хендерсон, Шачири, Роберту Фирмину (Старридж, 69), Салах, Мане.
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Фернандес, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи (Мерфи, 80), Хэйден, Кенеди (Лонгстафф, 73), Хоселу, Муто.
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