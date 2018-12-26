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"Ливерпуль" разгромил "Ньюкасл" и упрочил лидерство в турнирной таблице

"Ливерпуль" с разгромным счетом обыграл "Ньюкасл" в матче 19-го тура чемпионата Англии (4:0).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

19-й тур

"Ливерпуль" - "Ньюкасл Юнайтед" - 4:0 (1:0)

Голы: Ловрен, 11 (1:0). Салах, 47 - с пенальти (2:0). Шачири, 79 (3:0). Фабинью, 85 (4:0).

"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Клайн, 82), Александр-Арнолд, Вайналдум (Фабинью, 62), Хендерсон, Шачири, Роберту Фирмину (Старридж, 69), Салах, Мане.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Фернандес, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи (Мерфи, 80), Хэйден, Кенеди (Лонгстафф, 73), Хоселу, Муто.
Теги: Ливерпуль Ньюкасл
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#2  Mat13  Московская область (Сегодня, 22:58)
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Болеет за:
«Спартак»
Отлично!


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Телевизор сломался, поэтому ем грибы и смотрю ковёр
Регистрация: 19.10.2009 [жалоба]
#1  DROOZD  брянск (Сегодня, 21:32)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А где единственный на руфу глор ньюкасла?


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
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