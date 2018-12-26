Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" нужно работать усерднее и вернуть уверенность

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча с "Лестером" (1:2) рассказал, что нужно его команде для того, чтобы догнать идущий первым "Ливерпуль"."Эта игра была похожа на наш матч с "Кристал Пэласом". Мы неплохо начали, но пропустили гол в ситуации, когда соперник впервые вошел в нашу штрафную площадь. Нам нужно принять это и осознать, что необходимо работать усерднее и вернуть уверенность. "Сити" снова проиграл, но мы будем работать еще усерднее, и хорошие результаты придут. Сезон очень долгий, у нас еще будут возможности для того, чтобы побороться за титул", - цитирует Гвардьолу BBC Sport.