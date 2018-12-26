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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Деян Ловрен: Это хороший день для "Ливерпуля", хотим повторить успех в игре с "Арсеналом"
Хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил о намерении повторить успех своей команды в сегодняшней игре с "Ньюкаслом" (4:0) в матче с "Арсеналом".
"Мы просто сосредоточились на своих действиях и работаем так от матча к матчу. Каждая игра для нас финал. Первый тайм был тяжелым – было сложно забить "Ньюкаслу", но мы сумели проявить терпение. Необходимо сохранить импульс. Каждый матч имеет огромное значение. Мы смотрим исключительно на свой результат, ведь именно этого от нас хочет тренер. Это хороший день для "Ливерпуля". Хотим повторить успех в матче с "Арсеналом", - цитирует Ловрена ВВС.
"Спорт-Экспресс"
"Мы просто сосредоточились на своих действиях и работаем так от матча к матчу. Каждая игра для нас финал. Первый тайм был тяжелым – было сложно забить "Ньюкаслу", но мы сумели проявить терпение. Необходимо сохранить импульс. Каждый матч имеет огромное значение. Мы смотрим исключительно на свой результат, ведь именно этого от нас хочет тренер. Это хороший день для "Ливерпуля". Хотим повторить успех в матче с "Арсеналом", - цитирует Ловрена ВВС.
"Спорт-Экспресс"
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