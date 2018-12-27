В США умер тренер-рекордсмен MLS

В США в возрасте 65 лет скончался футбольный тренер Зиги Шмид.Он умер в медицинском центре Рональда Рейгана, куда был госпитализирован три недели назад для пересадки сердца, сообщает AP.Шмид родился в Германии, но большую часть жизни провел за океаном. Он является рекордсменом MLS по количеству побед - Шмид выиграл 266 матчей с "Лос-Анджелес Гэлакси", "Коламбусом" и "Сиэтлом". Он дважды приводил команды к чемпионству - "Гэлакси" в 2002-м и "Коламбус" в 2008-м. Он дважды признавался лучшим тренером MLS (1999, 2008).