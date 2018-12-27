Джо Коул вернется в "Челси" в качестве тренера

Бывший футболист "Челси" Джо Коул займет тренерскую должность в академии лондонского клуба. Об этом сообщает The Telegraph.37-летний англичанин, объявивший о завершении карьеры футболиста в ноябре 2018 года, приступит к выполнению своих новых обязанностей в 2019 году.У Коула уже есть тренерская лицензия категории А. Он получал необходимое образование, выступая за последний клуб в своей карьере - "Тампа-Бэй Раудис".