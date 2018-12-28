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Жоао Миранда может перейти в "ПСЖ"

Защитник "Интера" Жоао Миранда может продолжить карьеру во Франции.

На бразильца претендует "ПСЖ". 34-летний футболист недоволен тем, что получает недостаточно игровой практики в итальянской команде.

В текущем сезоне Миранда провел всего 7 матчей в Серии А.

Calciomercato
Теги: ПСЖ Интер
Сегодня, 09:00
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