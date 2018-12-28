Жоао Миранда может перейти в "ПСЖ"

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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21-летним полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым интересуются "Ливерпуль", "Бавария" и "Тоттенхэм"
21-летним полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым интересуются "Ливерпуль", "Бавария" и "Тоттенхэм"
00:09
Унаи Эмери: в таблице разница между "Арсеналом" и "Ливерпулем" заметна, хочу сравнить команды на поле
Унаи Эмери: в таблице разница между "Арсеналом" и "Ливерпулем" заметна, хочу сравнить команды на поле
Вчера, 23:56
Джо Коул вернется в "Челси" в качестве тренера
Джо Коул вернется в "Челси" в качестве тренера
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Массимилиано Аллегри может возглавить "МЮ"
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Лионель Месси прокомментировал игру Роналду за "Ювентус" (1)
Лионель Месси прокомментировал игру Роналду за "Ювентус" (1)
Вчера, 23:18
"Спартак" ведет переговоры о разрыве контракта с Самедовым (5)
"Спартак" ведет переговоры о разрыве контракта с Самедовым (5)
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Ильзат Ахметов: в "Зените" не предоставили мне никаких гарантий по игровой практике (8)
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Олег Флегонтов принял решение покинуть пост гендиректора "Анжи" (1)
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Роман Асхабадзе назвал условие, при котором "Спартаку" будет целесообразно вернуть Промеса
Роман Асхабадзе назвал условие, при котором "Спартаку" будет целесообразно вернуть Промеса
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В США умер тренер-рекордсмен MLS
В США умер тренер-рекордсмен MLS
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Болельщики недовольны "Спартаком". На новом уровне (9)
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"Тоттенхэм" продлит контракт с Алдервейрелдом, но может потерять игрока за 25 млн фунтов (1)
"Тоттенхэм" продлит контракт с Алдервейрелдом, но может потерять игрока за 25 млн фунтов (1)
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Альберто Морено: мне не нравится, как со мной поступил Клопп. Готов рассмотреть предложения (1)
Альберто Морено: мне не нравится, как со мной поступил Клопп. Готов рассмотреть предложения (1)
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Дмитрий Павлов: футбол будет развиваться, если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков (8)
Дмитрий Павлов: футбол будет развиваться, если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков (8)
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Зампред ОНК: на руках - письменное заявление Мамаева, в котором он просит провести матч в "Бутырке". Сыграем и без Кокорина (5)
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Вчера, 16:35
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Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли (1)
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"Ростов" проведет три зимних сбора
"Ростов" проведет три зимних сбора
Жоао Миранда может перейти в "ПСЖ"
Защитник "Интера" Жоао Миранда может продолжить карьеру во Франции.
На бразильца претендует "ПСЖ". 34-летний футболист недоволен тем, что получает недостаточно игровой практики в итальянской команде.
В текущем сезоне Миранда провел всего 7 матчей в Серии А.
Calciomercato
На бразильца претендует "ПСЖ". 34-летний футболист недоволен тем, что получает недостаточно игровой практики в итальянской команде.
В текущем сезоне Миранда провел всего 7 матчей в Серии А.
Calciomercato
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