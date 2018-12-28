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"Вест Хэм" установил клубный рекорд, проведя свой самый успешный месяц в АПЛ

"Вест Хэм" на выезде одолел "Саутгемптон" (2:1) в матче 19-го тура АПЛ.

Эта победа стала уже пятой для команды Мануэля Пеллегрини в декабре 2018 года. В шести матчах в первом месяце зимы лондонский клуб одержал пять побед при одном поражении, набрав 15 очков.

По данным Goal, это клубный рекорд "Вест Хэма" в АПЛ для любого отдельно взятого месяца.
Теги: Вест Хэм
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