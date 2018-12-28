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Судьи будут останавливать матчи из-за проявлений расизма

Президент ФИФА Джанни Инфантино обяжет судей четко выполнять инструкции по противодействию расизму.

Инфантино был возмущен недавними расистскими оскорблениями защитника "Наполи" Калиду Кулибали в матче с «Интером».

По правилам, в случае серьезного проявления расизма судья должен остановить матч, а управляющие стадионом сделать объявление, призывающее прекратить дискриминационное поведение. Если проявления расизма возобновятся, рефери должен увести команды в раздевалки на определенный период, пока трибуны не успокоятся. Если проявления расизма начнутся в третий раз, судья должен закончить матч.

AS
Сегодня, 12:20
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#1  Apant1   (Сегодня, 12:40)
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Очередное глупое решение, дающее возможность третьим силам влиять на ход матча. Моделирую ситуацию, например ваша команда, или команда на которую ставили букмекеры проигрывает, всегда можно приостановить или вовсе перенести матч, простым оранием Обезьяна или чего там положено кричать. Короче тупое решение, уверен РФС с воодушевлением поддержит данное слабоумие
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
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