Судьи будут останавливать матчи из-за проявлений расизма

Президент ФИФА Джанни Инфантино обяжет судей четко выполнять инструкции по противодействию расизму.Инфантино был возмущен недавними расистскими оскорблениями защитника "Наполи" Калиду Кулибали в матче с «Интером».По правилам, в случае серьезного проявления расизма судья должен остановить матч, а управляющие стадионом сделать объявление, призывающее прекратить дискриминационное поведение. Если проявления расизма возобновятся, рефери должен увести команды в раздевалки на определенный период, пока трибуны не успокоятся. Если проявления расизма начнутся в третий раз, судья должен закончить матч.