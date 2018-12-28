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По итогам столкновений фанатов "Интера" и "Наполи" арестовано 9 человек

Полиция Италии задержала девять человек в связи с драками перед матчем 18-го тура Серии А между "Интером" и "Наполи" (1:0).

За час до начала матча неподалёку от стадиона микроавтобус с фанатами "Наполи" был атакован примерно сотней ультра соперника.

В ходе столкновений четверо болельщиков получили травмы, как минимум двое госпитализированы с ножевыми ранениями. Один фанат был сбит внедорожником и позже скончался в больнице.

Football Italia
Теги: Интер Наполи
Сегодня, 15:28
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